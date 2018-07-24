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Galatasaray'da yeni başkan yardımcısı Kaan Kançal, genel sekreter ise İlber Aydemir oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yeni başkan yardımcısı Kaan Kançal olurken, genel sekreterlik görevine ise İlber Aydemir getirildi.

Galatasaray'da yeni başkan yardımcısı Kaan Kançal, genel sekreter ise İlber Aydemir oldu

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Ece’nin istifasıyla boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Kaan Kançal'ın, boşalan Genel Sekreterlik görevine Sayın İlber Aydemir’in getirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Kançal İlber Aydemir Galatasaray

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