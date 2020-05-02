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Galatasaray'dan 10 yıllık anlaşma isteği

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.05.2020 22:28 | Son Güncelleme

Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan ve 'yaraya merhem' olarak 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı yönetim, koronavirüsün futbola vurduğu darbe nedeniyle tüm ekonomik planların alt üst olması nedeniyle anlaşmanın revize edilmesi konusunu masaya yatırdı. Galatasaray, söz konusu anlaşmanın 10 yıla çıkartılması için girişimlere hazırlanıyor.

Galatasaray'dan 10 yıllık anlaşma isteği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak ayında bu konuyla ilgili “Ağustos 4’ten beri Türkiye Bankalar Birliği ile daha önce 380 milyon TL’lik yaptığımız üçlü görüşmeler sonucu birlikte yaklaşık 4-5 ay süren bir süreç var. Yaklaşık 5-6 Süper Lig kulübü yapılandırma anlaşma imzaladı. Tek gün imzalayan var. Sonradan imzalayanlar var. Yapılandırmaya girmek için mücadele edenler var. Hâlâ görüşme sürecinde olanlar var. Bugüne kadar medyada kulüplerde yapılandırma ilgili en ufuk bir açıklama duymadım. Üç Süper Lig kulüp başkanı, kefalet ve sorumlukların kendilerinde olduğunu ifade etti.

Yapılandırma anlaşması gizlilik hükmüne sahip. Biz gerek yönetim ve gerek Galatasaray kültürü ve anlayışı içerisinde size her zaman bilgi vermeye hazırız. Gerektiğinde seçim durumda ilgili adaylara, bu kayıtları açacağız. Yapılandırma da tamamen sorunlarımızı halletti mi, asla yaraya merhem oldu mu, oldu. Ağustos itibariyle uzun yıllardır biriken üzerimizde biriken mali yük nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Sağ olsun devletimiz bir anlamda müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık süreye yaydı. Bizim talebimiz 10 yıldı. İlk iki yıl ödemesiz, 6’şar aylık faiz ödemesi şeklinde. Artı gecikmiş ve öteleyemeceğiniz borçlara da nakit desteği verdi. O nakit desteği de bu yapılandırma içine alındı" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE, İMZALAMAMIŞTI

Galataaray'ın yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor da anlaşmaya imza koyan kulüplerden. Mali olarak sıkıntı içinde bulunan Fenerbahçe ise anlaşmayı imzalamadı.

Bu konuda başkan Ali Koç, yaptığı açıklamalarda 5 yılın yeterli olmadığını vurguluyarak, "Anlaşma en az 10 yıllık bir süreci kapsamalıdır. 5 yıllık anlaşmanın başarılı olması mümkün değildir, bunu herkes görecek" şekilnde açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş'ın yeni yönetimi de eski başkan Fikret Orman'ın imza koyduğu anlaşmanın kulübün elini kolunu bağladığını, geleceğe ait tüm gelirlerinin temlik edildiğini belirtmişti.

5. YILDA ANLAŞMA ÇÖKER!

Anlaşmaya göre finansal borçlarını yapılandıran kulüpler 2 yıl ana para ödemesi yapmıyor. 3. yıldan itibaren ise ana para ve faiz ödemesi gerçekleştiriliyor. Özellikle 5. yıl en büyük ödemelerin yapıldığı sene ama ekonomistler kulüplerin gelirlerinin 5. yılda borcun yaklaşık yüzde 85'ine tekabül eden ödemeleri gerçekleştirmeye yetmeyeceğini vurguluyor.

Galatasaray, borç yapılandırmasıyla 1 milyar 50 milyon, Beşiktaş ise yaklaşık 300 milyon lira yeni kredi kullanmıştı. (Ajansspor)

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