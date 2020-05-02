Galatasaray'dan 10 yıllık anlaşma isteği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak ayında bu konuyla ilgili “Ağustos 4’ten beri Türkiye Bankalar Birliği ile daha önce 380 milyon TL’lik yaptığımız üçlü görüşmeler sonucu birlikte yaklaşık 4-5 ay süren bir süreç var. Yaklaşık 5-6 Süper Lig kulübü yapılandırma anlaşma imzaladı. Tek gün imzalayan var. Sonradan imzalayanlar var. Yapılandırmaya girmek için mücadele edenler var. Hâlâ görüşme sürecinde olanlar var. Bugüne kadar medyada kulüplerde yapılandırma ilgili en ufuk bir açıklama duymadım. Üç Süper Lig kulüp başkanı, kefalet ve sorumlukların kendilerinde olduğunu ifade etti.

Yapılandırma anlaşması gizlilik hükmüne sahip. Biz gerek yönetim ve gerek Galatasaray kültürü ve anlayışı içerisinde size her zaman bilgi vermeye hazırız. Gerektiğinde seçim durumda ilgili adaylara, bu kayıtları açacağız. Yapılandırma da tamamen sorunlarımızı halletti mi, asla yaraya merhem oldu mu, oldu. Ağustos itibariyle uzun yıllardır biriken üzerimizde biriken mali yük nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Sağ olsun devletimiz bir anlamda müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık süreye yaydı. Bizim talebimiz 10 yıldı. İlk iki yıl ödemesiz, 6’şar aylık faiz ödemesi şeklinde. Artı gecikmiş ve öteleyemeceğiniz borçlara da nakit desteği verdi. O nakit desteği de bu yapılandırma içine alındı" ifadelerini kullanmıştı.