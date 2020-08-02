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Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru, Olimpiakos'a imza atıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2020 21:04 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Nijeryalı yıldız için dev kulübün beklemede olduğu ve Fransızların, son kararının ardından atağa geçeceği duyuruldu.

Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru, Olimpiakos'a imza atıyor!

Sezon henüz sona ermemişken Monaco'nun talebi üzerine Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Henry Onyekuru hakkında Yunan basını önemli bir haberi kaleme aldı.

ROTA ONYEKURU!

Sportdog.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Yunan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolves ile karşı karşıya gelecek olmasına rağmen bir yandan da trnasfer için kollarını sıvamış durumda.Yeni kadro yapılandırma çalışmalarında mutlaka bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu belirtilen Olimpiakos'un, daha önce de gündeminde olan Henry Onyekuru'ya rotasını çevirdiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN AYRILDIKTAN SONRA...

Yunan ekibinin Onyekuru kararı yeni değil ancak oyuncunun transfer akıbeti, henüz Galatasaray'da forma giyerken yakından takip ediliyordu. Kırmızı beyazlı kulüp, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılışının ardından yeniden temaslara başladı.

MONACO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Olimpiakoslu yetkililer, Onyekuru'yu transfer etmek için şu anda beklemedeler. Monaco, gelecek sezon Onyekuru'yu büyük ölçüde kadroda düşünmüyor ve satacak ancak henüz bu fikir resmiyet kazanmış değil. Onyekuru'nun ise Yunan temsilcisinde forma giymeye çok sıcak baktığı belirtilirken bu transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağı aktarıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DÜŞÜNMEDİ

Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılı ekibin girişimleri olumsuz sonuçlandı. Olympiakos'un yaptığı tekliften daha yüksek bir teklif öneren Galatasaray sonuç alamadı. Bu teklifi reddeden Onyekuru'nun tavrı ise herkesi şaşkına çevirdi.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Öte yandan Henry Onyekuru, Monaco'nun sezon öncesi yapağı Polonya kampına dahil edilmemişti. Yunan basınında çıkan habere göre Onyekuru önümüzdeki sene Olympiakos forması giyecek.

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