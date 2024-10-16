SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

16.10.2024 19:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Futbol A takım doktoru Yener İnce, Barış Alper Yılmaz'ın milli takımdan sakat döndüğünü belirterek "En hızlı şekilde iyileşmesi için çalışıyoruz. Süre vermiyorum ancak olursa Antalyaspor maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz." dedi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık olarak yapılan idmana sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, sağlık sebebiyle tedbir amaçlı dinlendirilen Kerem Demirbay ve Michy Batshuayi ile milli takımlardan geç dönen futbolcular katılmadı. Kerem Demirbay ve Batshuayi'nin yarın takımla birlikte çalışacağı belirtildi.

BARIŞ ALPER'İN SAKATLIĞI...

Futbol A takım doktoru Yener İnce, Barış Alper Yılmaz'ın milli takımdan sakat döndüğünü belirterek "Çok anormal bir sakatlığı yok ancak tedavisine başladık. En hızlı şekilde iyileşmesi için çalışıyoruz. Süre vermiyorum ancak olursa Antalyaspor maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz." açıklamasını yaptı.

AA-20241016-35929235-35929214-GALATASARAY_ANTALYASPOR_MACININ_HAZIRLIKLARINI_SURDURDU

Antrenman sırasında 19 Ekim'de 51 yaşına girecek teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
Kilis'e 2 havan mermisi düştü! TSK karşılık verdi

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! TSK karşılık verdi

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde!

Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'un hakeme söylediklerine cevap!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'un hakeme söylediklerine cevap!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak açıklamalar!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.