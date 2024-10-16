Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık olarak yapılan idmana sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, sağlık sebebiyle tedbir amaçlı dinlendirilen Kerem Demirbay ve Michy Batshuayi ile milli takımlardan geç dönen futbolcular katılmadı. Kerem Demirbay ve Batshuayi'nin yarın takımla birlikte çalışacağı belirtildi.

BARIŞ ALPER'İN SAKATLIĞI...

Futbol A takım doktoru Yener İnce, Barış Alper Yılmaz'ın milli takımdan sakat döndüğünü belirterek "Çok anormal bir sakatlığı yok ancak tedavisine başladık. En hızlı şekilde iyileşmesi için çalışıyoruz. Süre vermiyorum ancak olursa Antalyaspor maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Antrenman sırasında 19 Ekim'de 51 yaşına girecek teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır