SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası

Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası

31.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Lille'in Fransa'daki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Burak Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan oyuncu için Galatasaray'ın görüşme yaptığı iddia edildi. Falcao ve Diagne'nin performansından memnun olmayan Fatih Terim'in eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı kadrosunda görmek istediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV ile karşılaşıp istediği sonucu alamayan Galatasaray, gruplara kalma şansını kaybetmişti. Burak Elmas ve Fatih Terim'in bu olaydan sonra toplantı yaptığı ve kadroyu güçlendirmek için fikir birliğine vardıkları öğrenildi.

ŞAMPİYON YAPMIŞTI

lilleeee(1)

Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde rüya bir sezon geçirdi. Fransız devinin yaşadığı şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Burak'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Lille taraftarları tarafından da çok sevilen ve büyük ilgi gösterilen Burak Yılmaz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY DEVREDE

2114782_810x458

Yeni sezon öncesi forvet sorununu çözmek isteyen Fatih Terim, ligde oynanacak fazla maçlardan dolayı takımda bir forvet daha görmek istiyor. Diagne ve Falcao'dan memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı transfer komitesine rapor vererek Burak Yılmaz'ı istediğini söyledi. Burak Elmas'la da ufak bir toplantı yapan Terim, Burak'ı kadroda çok görmek istediğini ifada etti.

LILLE İLE GÖRÜŞÜLECEK

1620456973819-bbu

Kontratının bitimine 1 yıl kala yeni sezon hazırlıklarına başlayan Burak Yılmaz için nabız yoklanacak. Ufak bir bonservis ödeyerek Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu teklifini Lille'e iletecek. Olumsuz sonuç alınması durumunda devre arası Burak Yılmaz ile bonservis ödemeden sözleşme imzalanabilecek. UEFA'nın koyduğu kanunlara göre; oyuncuların sözleşmesinin bitimine 6 ay kala görüşme yapılıp, imza attırılabiliyor. Lille'in teklifi kabul etmemesi durumunda Galatasaray bu yönteme başvuracak.

BURAK YILMAZ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

krala44a4a

Burak Yılmaz ile telefonda görüşen Fatih Terim'in yıldız oyuncuya kendisini takımda görmek istediğini ifade ettiği aktarıldı. Burak Yılmaz'ın da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı ve kulüple anlaşılması durumunda yardımcı olabileceğini söylediği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
G.Saray'dan Van Aanholt için özel programG.Saray'dan Van Aanholt için özel program
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Terim bizim takıma gelen her yıldızı/yıldız adayını söndürüyor.. Neyse 1-2 senesi kalmış bu yıldızı da alalım da hemen ışığını söndür Terim efendi.. Yeni yönetim zaten Terim'in elinde bir oyuncak olmaktan öteye gidemeyecek..
Tanju Çolak la görüşün :)))

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.