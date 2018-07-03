Dünyanın konuştuğu isim G.Saray yolunda!

Bir süredir Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yöneticiler, Mısırlı futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi şimdilik askıya aldı. Galatasaray, West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin en başına aldı.

2 SEZONDUR WEST BROMWİCH'TE

İngiliz ekibinin bu sezon Premier Lig'den düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı oyuncu 2 sezondur West Bromwich forması giyiyor. G.Saray yönetimi bu oyuncu için kolları sıvadı.

HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİLER

Galatasaraylı yöneticiler kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için West Bromwich'e teklifte bulundu. İngiliz kulübü bu teklife karşılık Sarı-Kırmızılı yönetime henüz net bir cevap vermedi.

NACER CHADLI KİMDİR?

Nacer Chadli, futbol kariyerine ilk olarak 1998 yılında Standart Liege takımının alt yapısında başladı. 7 sene boyunca mücadele ettiği takımında 2005 yılında ayrılarak MVV Maastricht’in alt yapısına transfer oldu.

2 sene de burada genç takımlarda yer aldı ve 2007 yılında AGOVV Apeldoorn’a transfer oldu. Burada imzaladığı yeni bir sözleşme kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesi oldu ve 2007 yılında kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmalarına çıktı. 3 sene yer aldığı takımda 90 maça çıkıp 28 gol attı.

2010-2011 sezonu başlangıcında ligin bir başka takımı olan Twente’ye 400 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Twente takımı ile ilk sezonunda 49 maça çıkıp 13 gol atarken sezon sonunda Hollanda KNVB Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi. Sonraki iki sezonda başarı elde edemedi ancak takımda değişilmez oyuncular arasında yer aldı.



