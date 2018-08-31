Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan son dakika transfer atağı... Galatasaray transferin son günü 3 bomba birden patlattı. Atalanta'da forma giyen Cornelius, Beşiktaş'ın golcüsü Vagner Love ve Akhisar'ın sol beki Ömer Bayram'ın şu sıralarda Galatasaray için sağlık kontrolünde geçtiği iddia edildi. (Sabah)

