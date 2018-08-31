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Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Atalanta'dan Andreas Cornelius, Beşiktaş'tan Vagner Love ve Akhisar forması giyen Ömer Bayram transferini bitirdi. Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram sağlık kontrolünden geçiyor.

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan son dakika transfer atağı... Galatasaray transferin son günü 3 bomba birden patlattı. Atalanta'da forma giyen Cornelius, Beşiktaş'ın golcüsü Vagner Love ve Akhisar'ın sol beki Ömer Bayram'ın şu sıralarda Galatasaray için sağlık kontrolünde geçtiği iddia edildi. (Sabah)

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Andreas Cornelius vagner love ömer bayram Galatasaray

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