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Galatasaray'dan El Shaarawy atağı! Roma'da mutsuzdu, Cimbom gözünü ona dikti

28.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer harekatı kaldığı yerden devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olarak taraftarını mutlu etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlandı. Son olarak Roma forması giyen El Shaarawy ile ilgilenen Galatasaray forvet hattını yıldız bir isimle süslemek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan El Shaarawy atağı! Roma'da mutsuzdu, Cimbom gözünü ona dikti

Galatasaray'da tüm gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki Roma'nın golcü kanat oyuncusu El Shaarawy'yi gündemine aldı. İtalyan basınına göre Galatasaray, sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Stephan El Shaarawy ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

TAKIMDA MUTSUZ

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Roma'da çok fazla süre alamayan ve takımdan ayrılmak isteyen İtalyan oyuncu, ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Roma, sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceği için İtalyan forvetin geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. 21/22 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıktan sonra El Shaarawy, Mourinho'nun takımında daha belirgin bir rol üstlenmesini engelleyen bir dizi sakatlık yaşadı. Eski Milan oyuncusu Roma formasıyla bu sezon 27 lig maçında forma giydi ve 3 gol kaydetti.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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