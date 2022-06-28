Galatasaray'dan El Shaarawy atağı! Roma'da mutsuzdu, Cimbom gözünü ona dikti

Galatasaray'da tüm gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki Roma'nın golcü kanat oyuncusu El Shaarawy'yi gündemine aldı. İtalyan basınına göre Galatasaray, sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Stephan El Shaarawy ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

TAKIMDA MUTSUZ

Roma'da çok fazla süre alamayan ve takımdan ayrılmak isteyen İtalyan oyuncu, ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Roma, sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceği için İtalyan forvetin geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. 21/22 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıktan sonra El Shaarawy, Mourinho'nun takımında daha belirgin bir rol üstlenmesini engelleyen bir dizi sakatlık yaşadı. Eski Milan oyuncusu Roma formasıyla bu sezon 27 lig maçında forma giydi ve 3 gol kaydetti.



