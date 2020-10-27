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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! Kadıköy...

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.10.2020 11:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'da dün yapılan Fatih Terim - Mustafa Cengiz zirvesinden sonra bu sabah 'Kadıköy' mesajlı bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! Kadıköy...

Dün öğlen saatlerinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında sürpriz bir toplantı yapıldı.

Toplantı sonrasında Terim, “Her şey yolunda” mesajını atarken, kulüp de, “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir” diye tweet paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp her sabah rutin olarak attığı 'Günaydın' paylaşımını bu sabah Fatih Terim'in Kadıköy'de alınan galibiyette sevinen bir fotoğrafıyla yaptı.

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'BU YOL ŞAMPİYONLUK YOLU'

Galatasaray dün akşam toplantıdan sonra “Bugün saat 15.30’da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!” İfadelerine yer vermişti.

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