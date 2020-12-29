Galatasaray'dan Hagi'nin prensi Roberto Leonard Malaele'ye kanca

2020 yılını lider olarak bitirmeyi garantileyen Galatasaray, bir yanda da gelecek adına dev adımlar atmaya devam ediyor. Genç yıldız adaylarını kadroya katmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, scout ekibinin desteğiyle de yetenek avına çıktı. Cim-Bom’un kalabalık listesinde ise Gheorghe Hagi Futbol Akademisi’nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele bulunuyor

500 BİN EUROLUK BONSERVİS...

Bu transferle bizzat Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ilgileniyor. Uzun süredir devam eden görüşmelerin haftaya netleşmesi bekleniyor. İdari Menajer Şükrü Hanedar, FC Viitorul kulübü yetkilileri ile son bir kez daha görüşüp bu transferi bitirmeyi planlıyor. FC Viitorul, 2023 yılında sözleşmesi bitecek oyuncusu için 500 bin euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. İdari Menajer Hanedar ise bu rakamı biraz daha aşağı düşürmeyi planlıyor.

İTALYANLAR DA İLGİLENİYOR

Galatasaray’ın efsane 10 numarası Hagi’nin yakından ilgilendiği 17 yaşındaki 10 numara ile bazı İtalyan takımları da ilgileniyor. Malaele, ön liberonun yanı sıra 10 numara mevkiinde de görev alabiliyor. Genç yetenek, 2019 yılının temmuz ayında FC Viitorul takımına dahil oldu. Malaele, FC Viitorul, U19 takımında görev alıyor. Bu sezon 3 maçta oynadı. Rumen futbolcunun 50 bin euroluk piyasa değeri bulunuyor. (Akşam)

