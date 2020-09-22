Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması!

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
"Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlanmıştır."
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