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Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması!

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlanmıştır."

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