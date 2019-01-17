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Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Galatasaray, 11 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a sattığı genç oyuncu Ozan Kabak'a teşekkür etti. Ozan Kabak da sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan ve 18 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgilerin de bulunduğu mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11'imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından Stuttgart'ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak'a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."

OZAN'DAN VEDA MESAJI

Sarı-kırmızılı kulübün 11 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a sattığı genç oyuncu Ozan Kabak, Galatasaray Kulübü'ne veda etti.

18 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime doğru koşmak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim. Bana öğrettikleri kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri. Bana layık gördüğünüz Galatasaray'ın evladı sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Bugün yuvama veda günü. Transferim Galatasaray ailesine, aileme katkı sağlayacaksa ne mutlu bana. Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da göğsünüzü kabartmak umuduyla... Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Ozan Kabak

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