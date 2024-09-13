Galatasaray'dan son dakika transferi! 'KAP' açıklaması yapıldı, lisansı çıkarıldı... Sarı-Kırmızılılar Roland Sallai'yi resmen duyurdu

Transferde son saatlere girilirken çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray Zalewski transferinden olumlu sonuç alamamasının ardından kanat takviyesi için rotayı Almanya'ya çevirmişti.

Sarı-Kırmızılılar Freiburg forması giyen 27 yaşındaki Roland Sallai ile görüşürken, yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Transfere dair Galatasaray'dan resmi açıklama da geldi. "Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. " denildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 Milyon € + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı. Sarı kırmızılı takım, Freiburg ile Rolland Sallai transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray bonservisi dört yıla yayarak ödeyecek. Sarı-kırmızılı takım, Roland Sallai'ye yıllık 2,5 milyon euro civarında maaş ödeyecek.

LİSANSI ÇIKARILDI

Galatasaray, Roland Sallai transferi için TFF'ye lisans bildiriminde bulundu.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Rolland Sallai'yi taşıyan uçak saat 21.10 sularında İstanbul'a geldi.

Sallai uçaktan inmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz. Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Az önce söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz. Onları da görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.