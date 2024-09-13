SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan son dakika transferi! 'KAP' açıklaması yapıldı, lisansı çıkarıldı... Sarı-Kırmızılılar Roland Sallai'yi resmen duyurdu

Galatasaray'dan son dakika transferi! 'KAP' açıklaması yapıldı, lisansı çıkarıldı... Sarı-Kırmızılılar Roland Sallai'yi resmen duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 21:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferde son saatlere girilirken Galatasaray'dan bir transfer hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılılar Freiburg forması giyen 27 yaşındaki Roland Sallai'yi resmen kadrosuna kattı. Macar oyuncu İstanbul'a gelirken, ilk açıklamasında "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan son dakika transferi! 'KAP' açıklaması yapıldı, lisansı çıkarıldı... Sarı-Kırmızılılar Roland Sallai'yi resmen duyurdu
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Freiburg
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transferde son saatlere girilirken çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray Zalewski transferinden olumlu sonuç alamamasının ardından kanat takviyesi için rotayı Almanya'ya çevirmişti.

Sarı-Kırmızılılar Freiburg forması giyen 27 yaşındaki Roland Sallai ile görüşürken, yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

GXX_FTcXIAAfWzr

Transfere dair Galatasaray'dan resmi açıklama da geldi. "Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. " denildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

galatasaray-roland-sallai-yi-bitirme-noktasina-geldi_3c5b5

Galatasaray, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 Milyon € + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı. Sarı kırmızılı takım, Freiburg ile Rolland Sallai transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray bonservisi dört yıla yayarak ödeyecek. Sarı-kırmızılı takım, Roland Sallai'ye yıllık 2,5 milyon euro civarında maaş ödeyecek.

LİSANSI ÇIKARILDI

6252246745d2a088402ded11

Galatasaray, Roland Sallai transferi için TFF'ye lisans bildiriminde bulundu.

GXX_TlSXUAAJWtP

İSTANBUL'A GELDİ

Screenshot_20

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Rolland Sallai'yi taşıyan uçak saat 21.10 sularında İstanbul'a geldi.

Sallai uçaktan inmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz. Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Az önce söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz. Onları da görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasray
En Çok Okunan Haberler
Narin'in amcasının telefonu çözüldü! 'Henüz bende değil, daha ölmemiş'

Narin'in amcasının telefonu çözüldü! 'Henüz bende değil, daha ölmemiş'

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Galatasaray, transferin son gününde 2 kanat oyuncusu birden indirdi!

Galatasaray, transferin son gününde 2 kanat oyuncusu birden indirdi!

Derbi öncesi sürpriz! TFF Başkanı'ndan Trabzon Valisine telefon... Karar değiştirildi

Derbi öncesi sürpriz! TFF Başkanı'ndan Trabzon Valisine telefon... Karar değiştirildi

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.