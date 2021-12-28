Galatasaray-Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurdu! Müthiş kurtarışlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasına Denizlispor'un kalecisi Abdülkadir Sünger damga vurdu. Sarı-Kırmızılı oyunculara gol şansı vermeyen 21 yaşındaki kaleci sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

MOSTAFA MOHAMED, CICALDAU...

Maçın başında Mostafa Mohamed'in %100'lük gol pozisyonunu çıkaran Abdülkadir Sünger, bu olaydan dakikalar sonra Cicaldau'nun kafa vuruşunu ters ayakta yakalanmasına rağmen engellemeyi bildi. Galatasaraylı taraftarların bile takdirini kazanan genç eldiven sosyal medyada gündem olmuş durumda...

DENİZLİSPOR DURDURULAMIYOR

Bu sezon 9 deplasman maçında toplam 5 gol atabilen Denizlispor, Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol kaydetti.

