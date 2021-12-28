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Galatasaray-Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurdu! Müthiş kurtarışlar...

28.12.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda heyecan Galatasaray-Denizlispor maçıyla devam etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Maçın başlama düdüğünden itibaren Galatasaray rakip kaleye yüklenmeye başladı. Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger kalesinde adeta devleşti. İlk 20 dakikada Galatasaray'a geçit vermeyen Abdülkadir Sünger, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. İşte detaylar...

Galatasaray-Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurdu! Müthiş kurtarışlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasına Denizlispor'un kalecisi Abdülkadir Sünger damga vurdu. Sarı-Kırmızılı oyunculara gol şansı vermeyen 21 yaşındaki kaleci sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

MOSTAFA MOHAMED, CICALDAU...

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Maçın başında Mostafa Mohamed'in %100'lük gol pozisyonunu çıkaran Abdülkadir Sünger, bu olaydan dakikalar sonra Cicaldau'nun kafa vuruşunu ters ayakta yakalanmasına rağmen engellemeyi bildi. Galatasaraylı taraftarların bile takdirini kazanan genç eldiven sosyal medyada gündem olmuş durumda...

DENİZLİSPOR DURDURULAMIYOR

Bu sezon 9 deplasman maçında toplam 5 gol atabilen Denizlispor, Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol kaydetti.

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Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor
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