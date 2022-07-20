Galatasaray, Dubois'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois'nın transferi konusunda Olimpik Lyon ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.



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