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Galatasaray Efe Güven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.07.2020 20:13 | Son Güncelleme

Galatasaray, kadın basketbol takımında 1 yıllık yeni anlaşmayı açıkladı.

Galatasaray Efe Güven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, kadın basketbol takımında son iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

EFE GÜVEN'İN SÖZLERİ

"Resmi olarak bu benim 15. sezonum olacak kulübümde. 14 senedir nasıl ilk günkü gibi heyecanla çalıştıysam, bu sezon da aynı şekilde hissediyorum. Bu görevin bana layık gören Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'a, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay'a, Kaan Kançal'a, şube yöneticilerimiz Oytun Özer'e, Dorukhan Acar'a ve İlber Aydemir'e çok teşekkür ediyorum. Yeni bir macera ve ilk günkü heyecan... 2 senedir neler yaptıysak taraftarlara mücadele anlamında verdiğimiz sözleri tuttuysak, yine aynı şekilde aynı sözleri verip sahada savaşan, Galatasaray ruhuyla mücadele eden bir kadın basketbol takımı izleyeceklerinin sözünü tekrar buradan veriyorum."

"Tekrar EuroLeague'e döndüğümüz için çok mutluyuz. O arenada çok önemli başarılarımız, şampiyonluğumuz var. Ayrı bir mutluluk da kendi altyapımızda yetişen oyuncularla beraber Euroleague'de mücadele edecek olmamız, orada tecrübelenip ciddi sorumluluk alacaklar. Yeni bir kadro kurduk. Çok kısa zamanda yaptık bunu. Bir hafta içinde bütün takımı, kulübümüzün verdiği imkânlar doğrultusunda en iyi şekilde oluşturduk. Yaklaşık 10 gün önce yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Anlaşmamız uzun sürmedi, çok kısa zamanda hemen anlaştık. Sözleşmeyi konuşmadık bile. Sonrasında da nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi, nasıl bir planlama yapacağımızı konuştuk. Bu doğrultuda 3 tane A Milli Takım forması giymiş Türk oyuncumuz ile ve 4 yabancı oyuncu ile anlaştık. Geri kalan bizim altyapımızda yetişen, çeşitli kategorilerde milli takım forması giymiş oyuncularımız yer alacak. 14-15 kişilik bir kadromuz olacak. Şu an konuşurken heyecanlıyım. İlk kulübe girdiğim andaki gibi hissediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz."

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