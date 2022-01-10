SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray elinden kaçırdı! Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova yolunda

Galatasaray elinden kaçırdı! Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova yolunda

10.01.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Yusuf Yazıcı transferi sonuçlandı. Trabzonspor'dan Fransa'ya transfer olarak büyük bir sürprize imza atan yıldız oyuncu Lille'de umduğunu bulamadı. Genelde Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla hatırlanan Yusuf Yazıcı bekleneni veremeyince Fransız kulübü yollarını ayırmaya karar verdi. Yusuf için hala umutlu olan Fransız devi bu bağlamda genç oyuncuyu kiralık olarak CSKA Moskova'ya gönderme kararı aldı.

Galatasaray elinden kaçırdı! Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova yolunda

Trabzonspor'da gösterdiği performansın ardından Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransa'da beklenilen performansı sergileyememişti. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi isimlerle şampiyonluk yaşayan Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Lille'in hala umutlarını bağladığı genç oyuncu bonservisiyle değil de kiralık olarak yollanacak. Tecrübe kazandıktan sonra kadroya tekrar katılması beklenen Yusuf için resmi açıklama her an gelebilir...

ANLAŞMAYA VARILDI

1160519

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille ve CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Yusuf Yazıcı transferi böylece yatmış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
İzlerken ağlayanlar bile var! Paylaşım rekorları kırıyorİzlerken ağlayanlar bile var! Paylaşım rekorları kırıyor
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu

Zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Terim'in ayrılığı sonrası ilk aday belli oldu! Herkes Okan Buruk derken...

Terim'in ayrılığı sonrası ilk aday belli oldu! Herkes Okan Buruk derken...

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası 47 yıl sonra ilk!

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası 47 yıl sonra ilk!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.