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Galatasaray, Eren Derdiyok'un TL ile sözleşme teklifini kabul etmediği iddiasını yalanladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Eren Derdiyok'un TL ile sözleşme teklifini kabul etmediği ve bu yüzden de kadroya alınmadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray, Eren Derdiyok'un TL ile sözleşme teklifini kabul etmediği iddiasını yalanladı

Galatasaray, Eren Derdiyok'la ilgili çıkan "TL ile sözleşmeyi kabul etmediği için oynamıyor" konulu haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, Eren Derdiyok'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında oynamamasının asıl sebebebinin sakatlığı değil, sözleşme krizi olduğu iddialarını yalanladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugünkü Takvim Gazetesi’nde 'Eren’in Derdi Duygusal' başlığı ile haber niteliği taşıdığı iddia edilen bir metin yayınlanmıştır. Haber sıkıntısı yaşandığı günlerde temelsiz iddiaların tipik bir örneğini oluşturan söz konusu içeriğin niyeti, metnin altına atılamayan imzadan ibarettir.

Kime ait olduğu bilinmeyen, sahibi belirsiz bu tip metinler, kişilerin hayal dünyasında kurdukları ve masa başında hazırladıkları senaryolardan öteye gidememektedir.

Ayrıca Fotomaç Gazetesi’nde, Savaş Çorlu imzasıyla yayınlanan, 'Eren Derdiçok' başlıklı metindeki ifadeler ve yaşandığı iddia edilen diyaloglar da gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu kuruluşlara karşı, kendi alanlarındaki değerine veya saygınlığına bakmaksızın, bu tip içeriklere devam etmeleri halinde hukuki ve idari tedbirlerimizi kullanacağımızı vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla."

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Galatasaray eren derdiyok

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