Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu

Galatasaray Spor Kulübü ile Doğa Sigorta arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni Türk Telekom Stadı’nda yapıldı. Bu anlaşmaya göre Doğa Sigorta, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın yeni isim ve forma ön sponsoru oldu. İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Başkan Vekili Nabi Kırmızı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever ve basketbol takımının teknik heyeti ile oyuncular katıldı. Sponsorluk için teşekkür eden Başkan Mustafa Cengiz, “Bu zor ekonomik konularda elini taşın altına koyan insanlar varsa unutulmaz. Sponsorların azaldığı dönemde elini taşın altında koyan bir kuruluş çıktı. Adı amatör olan, profesyonel hizmet eden ve amatör ruhla mücadele eden basketbol takımımız için elini taşın altında koyan Doğa Sigorta’ya ve Nihat Kırmızı’ya teşekkür ediyoruz. Sponsorluk olarak genel bir daralma var. Avrupa’da basketbol bütçelerinde daralma var” diye konuştu. "SAVURGAN OLAMAZSINIZ"

Basketbol şubesinde küçülme olmadığını ve kendi kendine yetme durumu olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “Bunu küçülme olarak algılayanlar oldu. Küçülme yok. Ama harcamalarınızı kısmanız gerekir. Savurgan olamazsınız. Birikiminizi savuramazsınız. Harcamaları kısıtladık. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon Euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon Euro. 2 kattan fazla bütçe daralması yapmışız. Başarı noktasında ise tam tersi bir durum var. Geçen sene aynı dönemde 10., bu sene 5. sırada bulunuyor. Geçen yıl küme düşmemeye oynadık. Demek ki para her şey değilmiş. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon Euro, bu sene ise 0.9 milyon Eruo. Geçen yıl 9., bu yıl 6. sırada bulunuyor. Bundan ibret alınması gereken çok şey var. Galatasaray’ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır” ifadelerini kullandı. "BİZİM AMACIMIZ ANLIK DEĞİL" Galatasaray ve Doğa Sigorta'nın, Türkiye’nin en önemli iki markası olduğunu ifade eden Nihat Kırmızı, “Galatasaray, yurt dışında Türkiye’nin en başarılı markası ve kulübü. Yurt dışında Galatasaray sosyal olarak da çok önemli katkılar sağlamaktır. Galatasaray’ın ülkemize turizm ve ekonomik olarak katkıları vardır. Yurt dışında futbol değil, basketbol takımını da takip eden insanlar var. Galatasaray 13 branşta en iddialı takım olmuştur. Avrupa’da ülkemize en çok kupayı getirmiş olan Galatasaray’dır. İsimlerinin yan yana gelmesi beni ayrıca mutlu etmektedir. Sürdürülebilir fayda sağlamasını istiyoruz. Bizim amacımız anlık değil, sürdürebilir bir iş birliği. Başkanımız Mustafa Cengiz’e teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray İş Adamları Derneği, Galatasaray’ın her zaman yanında olacak” diye konuştu.