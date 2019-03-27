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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na madalyalarını Mustafa Cengiz verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.03.2019 07:33 | Son Güncelleme

CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas’a 3-2’lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na madalyalarını sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas’ı Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk etti. İlk maçı İtalya’da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2’lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takıma madalyalarını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Şampiyon Trentino İtas takımına ise madalyaları Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay takdim etti. Kupasını ise CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur'un elinden alan İtalyan temsilcisinin oyuncuları, daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Trentino Itas mustafa cengiz Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ

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