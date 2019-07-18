SPOR

'Galatasaray, Falcao ile anlaştı' iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Falcao ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

'Galatasaray, Falcao ile anlaştı' iddiası

TRT Spor'un haberine göre, Radamel Falcao'nun maaşının yarısının sarı-kırmızılılar, diğer yarısının da sponsorlar aracılığıyla ödeneceği belirtildi.

Galatasaray, Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.


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Galatasaray falcao Transfer

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İnsanın güvenesi gelmiyor, hasan şaş yalanlamamışmıydı??
Geliyor yılın transferi!
İşte bu...
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