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Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları esnasında Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile 5 yıllık mukavele müjdesi verdi. Fatih Terim, platformda taraftarın önünde yeni sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları esnasında 'Terim' sürprizi yaşandı. Kupa sahneye gelmeden önce bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı; bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve siz sevgili seyircilerimizin huzurunda daha önce yüreklere atılmış imzayı kağıda dökmek istiyoruz. Sizin huzurunuzda Fatih Terim hocamızla 5 yıllık yeni sözleşme imzalıyoruz. Bu 5 yıllık imza, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracak" dedi.

Başkan Cengiz'in bu konuşmasının ardından Fatih Terim, taraftarın huzurunda yeni mukaveleye imzayı attı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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