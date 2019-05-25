Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları esnasında 'Terim' sürprizi yaşandı. Kupa sahneye gelmeden önce bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı; bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve siz sevgili seyircilerimizin huzurunda daha önce yüreklere atılmış imzayı kağıda dökmek istiyoruz. Sizin huzurunuzda Fatih Terim hocamızla 5 yıllık yeni sözleşme imzalıyoruz. Bu 5 yıllık imza, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracak" dedi.
Başkan Cengiz'in bu konuşmasının ardından Fatih Terim, taraftarın huzurunda yeni mukaveleye imzayı attı.
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