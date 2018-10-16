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Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonuna kadar uzattı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim imzayı attı! beIN SPORTS'un son dakika bilgisine göre; Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonuna kadar uzattı!

Galatasaray, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.

Galatasaray'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli Galatasaray, 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.

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GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Fatih Terim'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in boş sözleşmeye imza attığı ve maaşının 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası TL olarak belirleneceği belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ARDANIN BÜYÜK BOYU İKİSİDE ŞEREF HAYSİYET YOKSUNU + VATAN HAİNİ
Tarh Bu adam Gibi Para icin takla atan dalavere yapan bir kişi daha görmemiştir çakma imparator !!!
yusuf namoğlu varken neden uzatmasın ki
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