Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonuna kadar uzattı!

Galatasaray, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.

Galatasaray'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli Galatasaray, 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Fatih Terim'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in boş sözleşmeye imza attığı ve maaşının 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası TL olarak belirleneceği belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.