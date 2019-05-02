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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seri 2-2'ye geldi

TKBL HABERLERİ  | 02.05.2019 07:33 | Son Güncelleme

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 57-49 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seri 2-2'ye geldi

Fenerbahçe, play-off yarı final serisinde Galatasaray ile durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serisinin beşinci maçı 4 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmaya pota altından basketler üreterek başlayan Fenerbahçe karşısında boyalı alandan sayılar bulan Galatasaray, 5. dakikayı 11-8 üstün geçti. Oyunu dengeleyen sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Zandalasini'nin üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Plum'un üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada farkı 5 sayıya (20-25) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de sayı üretmekte zorluk çekerken, sarı-lacivertli ekip, soyunma 29-25 önde gitti.

İkinci yarıya dış atışlardan bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-35. Tuğçe Canıtez'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 41-32 galip girdi.

Son çeyreği savunmada ve hücumda iyi başlayan Galatasaray, Işıl Alben'in dış atışlardan Macaulay'ın da pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 40-43. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, Plum'un sayılarıyla 35. dakikada farkı 8 sayıya (40-48) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 57-49 galip ayrıldı.

CENGİZ VE ÖZSOY TOKALAŞMADI

Müsabakayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yardımcı başkan Yusuf Günay da protokol tribününden takip etti. Karşılaşmayı takip etmek için protokol tribünündeki yerini alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın tokalaşmaması dikkati çekti.

DONK VE MARCAO TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Derbiyi, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile futbol takımı oyuncuları Ryan Donk ve Marcao da izledi. Taraftarlarının sevgi gösterinde bulunduğu Donk ve Marcao, tribünlere "üçlü" çektirdi.

EDA ŞAHİN, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın oyun kurucu Eda Şahin, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Son çeyreğin son anlarında bir pozisyonda sakatlanan Eda, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından soyunma odasına gitti.

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Potada derbinin galibi F.BahçePotada derbinin galibi F.Bahçe
Fenerbahçe seride 1-0 öne geçtiFenerbahçe seride 1-0 öne geçti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Galatasaray Semih Özsoy mustafa cengiz

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