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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçın bilet fiyatlarının 150 lira ile bin lira arasında değiştiği belirtildi.

Bilet satışları 30 Ekim Salı günü saat 14.00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacak.

31 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray logolu passolig kartları için satışa çıkacak biletler, 1 Kasım Perşembe günü ise saat 20.00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlar için satılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-Fenerbahçe süper lig

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