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Galatasaray, Florin Andone transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2019 23:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Florin Andone'nin kiralanması için Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Florin Andone transferini açıkladı

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması...

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Florin Andone Brighton

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