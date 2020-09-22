Galatasaray, Hajduk Split maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 24 Eylül Perşembe günü Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'deki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyen oyuncular ile diğer futbolcuların ayrıldığı bölümde, pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray, Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

