''Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim''

Spor Toto Süper Lig'de perde kapanırken kulüpler, yeni sezon için kolları sıvamış durumda... Özellikle ligin 4 büyük kulübü transferde atağa kalkarken birçok isimle de temaslarını sıklaştırmış durumda.Bu kulüplerden olan ve sezonu Galatasaray'ın ardından 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

HENRY ONYEKURU!

Nijerya'dan The Sun gazetesinin Sporting eki Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu almak için Osayi-Samuel'i teklif ettiği iddiasını geliştirdi.Gazetenin iddiasına göre Osayi-Samuel, Monaco sportif direktörü Paul Mitchell ile görüştü. Monaco'da oynamak istediğinden bahsetti.İstanbul'da kalmak isteyen ve Monaco'ya dönerek bir sezon daha kaybetmek istemeyen Onyekuru ise, Mitchell'e kariyer planlamasında artık Fransa'ya dönmek olmadığından bahsetti.Ailesinin ve kendisinin İstanbul'a alıştığını ve ayrılmak istemediklerini söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GELİRİM"

Galatasaray'da kalmak istediğini ancak eğer kendisi için bir hamle yapılmayacaksa Fenerbahçe'ye de geleceğinden bahseden Onyekuru, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.Mitchell, İngiltere'den tanıdığı Selahattin Baki'ye eğer bir hafta içinde Onyekuru için Galatasaray'dan bir hamle gelmezse Fenerbahçe ile görüşmelere başlayabilecekleri mesajını gönderdiği öğrenildi.



