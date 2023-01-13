Galatasaray Hatayspor maç sonucu ne oldu, kim galip geldi? İşte ilk 11'ler!

Galatasaray Hatayspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynandı. Nef Stadyumu'nda rakibini ağırlayan Sarı Kırmızılılar, maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Sarı Kırmızılılarda Kazımcan Karataş ve Mathias Ross maçta forma giyemedi. Maç kadrosunda yer almayan bir diğer isim ise Dries Mertens. Konuk ekipte Burak Öksüz ve Kevin Soni sakatlıkları nedeniyle oynayamadı. Peki, Galatasaray Hatayspor maç sonucu ne oldu, hangi takım galip geldi? İşte ilk 11'ler

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇ SONUCU

Galatasaray Hatayspor maçı bugün (13 Ocak 2023 Cuma) saat 20.00'de başladı. Maç, Nef Stadyumu'nda oynandı.

Galatasaray'ın golleri 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan, 45+4. ve 45+6. dakikada Mata'dan ve 77. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi. Mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar, 4-0 kazanarak liderliğini perçinledi.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana geldi.

GALATASARAY VE HATAYSPOR ARASINDA 5. RANDEVU

Galatasaray 12 üstünlük, 3 eşitlik ve 2 yenilgi sonucunda aldığı 39 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

Hatayspor ise 4 galibiyet, 5 eşitlik ve 8 yenilgi ile topladığı 17 puanla averajla 16. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Hatayspor çıkacakları maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Galatasaray, bahsi geçen maçlarda, 2 kez sahadan üstünlükle ayrılırken, Hatayspor da 2 kez rakibini yenmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazanmayı başardı.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi

HATAYASPOR: Erce, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Adekugbe, Ruben, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, Al Kaabi, Ze Luis



