Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. (DHA)
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