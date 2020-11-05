Galatasaray Hulk'u istiyor iddiası

Çin basını, Hulk’un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve Sao Paulo’nun yanı sıra Galatasaray’ın da yer aldığını yazdı. Çin Ligi’nde Shanghai forması giyen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun mukavelesi 31 Aralık tarihinde sona erecek. Yani yeni takımına bedelsiz imza atacak.

(AKŞAM)