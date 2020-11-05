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Galatasaray Hulk'u istiyor iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

31 Aralık'ta kulübü Shanghai ile sözleşmesi sona erecek olan Hulk için Çin basını Galatasaray iddiasında bulundu.

Galatasaray Hulk'u istiyor iddiası

Çin basını, Hulk’un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve Sao Paulo’nun yanı sıra Galatasaray’ın da yer aldığını yazdı. Çin Ligi’nde Shanghai forması giyen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun mukavelesi 31 Aralık tarihinde sona erecek. Yani yeni takımına bedelsiz imza atacak.

(AKŞAM)


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