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Galatasaray'ı yıkan oyuncudan tepki çeken sözler! ''Tek amacımız Galatasaray'ın serisini bozmaktı''

17.03.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor forması giyen Oğulcan Ülgün, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Takımının 90+3'teki golünü atıp maçı kazandıran Oğulcan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ı yıkan oyuncudan tepki çeken sözler! ''Tek amacımız Galatasaray'ın serisini bozmaktı''
Oğulcan Ülgün

Oğulcan Ülgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Konyaspor'un, Galatasaray karşısında 2. golünü atan Oğulcan Ülgün maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oğulcan'ın açıklamaları sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

"TEK AMACIMIZ GALATASARAY'IN GALİBİYET SERİSİNİ BOZMAKTI"

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"Tek amacımız Galatasaray'ın galibiyet serisini bozmaktı. Galatasaray, ilk devrede bizim gol yememe serimizi bozmuştu. Galibiyetten başka çaremiz yoktu. Ya hep ya hiç maçıydı. 3 puanın keyfine varmak istiyoruz"

"BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR BASKIYDI"

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"Devre arasında soyunma odasında ben yoktum. Isınıyordum. Gol atamıyorduk. Bu bizim için büyük bir baskıydı. Biraz daha paylaşımcı olsak daha önceki maçlarda da atabilirdik. Bu maç bütünleştik. Dün de taraftarımız da geldi. İk defa bu 5 maçlık periyotta bütünleştik. Taraftarımız hep bizim arkamızda olursa, böyle skor alıyoruz. Bize güç oluyor. Taraftarımız rakibe değil bize baskı yapınca sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde tamamladı.

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