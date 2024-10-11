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Galatasaray iddiaları bulunan İrfan Can Kahveci kararını verdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.10.2024 09:32
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile henüz masaya oturulmaması kafaları karıştırmıştı. İlk 11'de de forma şansı bulamayan milli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. İrfan Can Kahveci geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Galatasaray iddiaları bulunan İrfan Can Kahveci kararını verdi!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci takımda mutsuz durumda. Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından biri olmasına rağmen bu sezon istediği şansı bulamayan İrfan Can'a yeni sözleşme de henüz önerilmemişti.

FENERBAHÇE MASAYA OTURUYOR

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Fenerbahçe'nin çıkan bu haberlerden sonra İrfan Can Kahveci'yi elinde tutabilmek için masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu bilinen İrfan Can konusunda elini çabuk tutan sarı-lacivertliler bu hafta sözleşme görüşmelerine başlayacak.

11'DE OYNAMAK İSTİYOR

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Jose Mourinho'nun çok fazla 11'de tercih etmediği İrfan Can Kahveci, önümüzdeki haftalarda daha çok süre almak istediğini yönetime bildirecek.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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