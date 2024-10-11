Galatasaray iddiaları bulunan İrfan Can Kahveci kararını verdi!

Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci takımda mutsuz durumda. Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından biri olmasına rağmen bu sezon istediği şansı bulamayan İrfan Can'a yeni sözleşme de henüz önerilmemişti.

FENERBAHÇE MASAYA OTURUYOR

Fenerbahçe'nin çıkan bu haberlerden sonra İrfan Can Kahveci'yi elinde tutabilmek için masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu bilinen İrfan Can konusunda elini çabuk tutan sarı-lacivertliler bu hafta sözleşme görüşmelerine başlayacak.

11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun çok fazla 11'de tercih etmediği İrfan Can Kahveci, önümüzdeki haftalarda daha çok süre almak istediğini yönetime bildirecek.