Galatasaray'ın Cedric Carrasso'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi

France Football, Galatasaray'ın sözleşmesi biten Fransız kaleci Cedric Carrasso'yla yeniden anlaşmanın yollarını aradığını yazdı.

Cedric Carrasso, geçtiğimiz yaz Bordeaux'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer olduğu Galatasaray'da yalnızca 2 maçta forma şansı bulabilmişti.

Sezon sonu itibarı ile sözleşmesi biten ve serbest kalan 36 yaşındaki file bekçisinin yeniden ülkesine döneceği konuşuluyordu ancak Fransız basınının oyuncuyla ilgili ortaya attığı son iddia büyük şaşkınlık yarattı.

Fanatik'in France Football'dan aktardığı habere göre Sarı Kırmızılı yönetim, tecrübeli eldiven için yeniden nabız yoklamaya başladı.

Dergi, Cim Bom'un Carrasso'yu gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği ve 1,87 boyundaki kalecinin sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

