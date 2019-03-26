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Galatasaray'ın efsane ismi Paul Dawkins hayatını kaybetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Türk basketbol tarihinin efsane isimlerinden Paul Dawkins, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın efsane ismi Paul Dawkins hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk basketbol tarihinin efsane isimlerinden Paul Dawkins, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Dawkins, 1982-83 sezonunu 37 sayı, 14 ribauntluk tarihi ortalamalarla tamamlamıştı. Paul Dawkins, aynı zamanda Türk vatandaşlığına da geçmiş bir isimdi.


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