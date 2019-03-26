Galatasaray'ın efsane ismi Paul Dawkins hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk basketbol tarihinin efsane isimlerinden Paul Dawkins, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Dawkins, 1982-83 sezonunu 37 sayı, 14 ribauntluk tarihi ortalamalarla tamamlamıştı. Paul Dawkins, aynı zamanda Türk vatandaşlığına da geçmiş bir isimdi.
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