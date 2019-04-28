Galatasaray'ın eski yıldızı Sasa Ilic, futbolu bırakıyor

Partizan'ın Kızılyıldız'a 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan Sasa Ilic, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu. Kariyerinde son kez Belgrad derbisi oynadığını söyleyen ilic, 18 yıl boyunca Partizan forması giymişti. 41 yaşındaki yıldız 2005-2007 yılları arası Galatasaray'da forma giymişti ve 1 şampiyonluk kazanmıştı.
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