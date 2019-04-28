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Galatasaray'ın eski yıldızı Sasa Ilic, futbolu bırakıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcularından Sasa Ilic, Kızılyıldız'ın Partizan'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından kariyerinin son Belgrad derbisini oynadığını ve sezon sonunda kramponlarını asacağını duyurdu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Sasa Ilic, futbolu bırakıyor

Partizan'ın Kızılyıldız'a 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan Sasa Ilic, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu. Kariyerinde son kez Belgrad derbisi oynadığını söyleyen ilic, 18 yıl boyunca Partizan forması giymişti. 41 yaşındaki yıldız 2005-2007 yılları arası Galatasaray'da forma giymişti ve 1 şampiyonluk kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray belgrad partizan sırbistan

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