Galatasaray'ın istediği Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, adı Galatasaray ile de anılan Fatih Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
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