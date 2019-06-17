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Galatasaray'ın istediği Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 17.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fatih Öztürk'ün adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Galatasaray'ın istediği Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, adı Galatasaray ile de anılan Fatih Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Fatih Öztürk

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih öztürk Kasımpaşa

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