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Galatasaray'ın kasasına 10 milyon dolarlık sıcak para!

19.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Socios.com platformuna Eylül 2019'da dahil olan sarı-kırmızılılara ağustos ayının ilk haftasında 10 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın kasasına 10 milyon dolarlık sıcak para!

Spor ve eğlence sektörünün kripto parası Chiliz ($CHZ) tarafından hayata geçirilen ve Socios.com platformuna Eylül 2019'da dahil olan sarı-kırmızılılara ağustos ayının ilk haftasında 10 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Daha önce 3 milyon dolar ön ödeme alan Galatasaray, $GAL Fan Token'ın gösterdiği performansla önemli bir bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar böylece 1.5 senede 13 milyon dolar kasasına koymuş olacak.

Ağustos başında alınacak 10 milyon dolar özellikle transferde sarı-kırmızılıları rahatlatacak. Burak Elmas yönetimi, bu nakitle transfer işlemlerini halletmeye çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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