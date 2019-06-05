Galatasaray'ın Kostas Mitroglou ile yollarını ayıracağı iddia edildi

Galatasaray'ın Kostas Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetme isteğini Olimpik Marsilya'ya bildirdiği öne sürüldü.

La Provence gazetesinde yer alan haberde; Galatasaray'ın Yunan golcünün performansından memnun olmadığı ve 1 sezon daha kiralık kontratı olmasına rağmen Mitroglou'nu kulübü Marsilya'ya geri göndereceği belirtildi.

Gazeteye konuşan Olimpik Marsilya yetkilileri, "Kostas Mitroglou, artık Marsilya'da forma giymeyecek." açıklamasını yaparken, Yunan oyuncunun 'istenmeyen adam' haline geldiğini yazdı. Bu durumun menajerine de bildirildiği ve Mitroglou'nun kulüp arayışlarına başladığı vurgulandı.

OLYMPIAKOS İLE GÖRÜŞÜYOR

Mitroglou'nun menajerinin şu an sadece Olympiakos ile temas kurduğu ve transfer konusunda görüşmelerin sürdüğü bilgisi verildi.

31 yaşındaki Mitroglou, ligin ikinci yarısında geldiği Galatasaray'da 7 lig maçında 263 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

