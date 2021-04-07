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Galatasaray'ın maçı neden yok? BAY geçmek ne demek? Galatasaray'ın maçı ne zaman?

07.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 33. haftası tüm hızıyla devam ederken haftanın BAY geçecek takımı Galatasaray oldu. 21 takımın yarıştığı Süper Lig’de her hafta bir takım BAY geçiyor. Bu hafta da Galatasaray’ın maçı olmayacak.

Galatasaray'ın maçı neden yok? BAY geçmek ne demek? Galatasaray'ın maçı ne zaman?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ligden düşme kaldırılmış, 3 takım 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmişti. Bu yıl ise 4 takım Süper Lig’e veda edecek. 21 takımla oynanan Süper Lig’de her hafta bir takım BAY geçiyor. 

GALATASARAY’IN MAÇI NEDEN YOK?

Şampiyonluk yarışını devam ettiren Galatasaray'ın bu hafta maçı bulunmuyor. Süper Lig'de bu sene 21 takımın mücadele etmesinden dolayı her hafta bir takım, haftayı BAY yani karşılaşma oynamadan geçiriyor. 33. haftayı bay geçen takım da Galatasaray oldu…

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Süper Lig'de bu sezon 21 takım olmasından dolayı BAY geçmek ifadesi devamlı spor gündeminde yer alıyor. Tek rakamlı düzenlenen ligler ya da turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için BAY geçti deniyor. Bir futbol kupasında ya da liginde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi hâlinde takımlar maç için eşleşecek rakip bulurken bir takım rakipsiz kalıyor. Sırayla her hafta bir takım rakipsiz kalır. Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN?

  1. haftayı BAY geçen Galatasaray, 34. haftada Fatik Karagümrük ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Karagümrük maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Ligde en son Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında kendi evinde 4-3'lük skorla mağlup ayrılmıştı. Bir önceki hafta Kayserispor'u deplasmanda 3-0'la geçen sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalırken, Ankaragücü'ne de deplasmanda 2-1'lik skorla yenilmişti…

Galatasaray, son 5 haftada toplamda 11 puan kaybetmiş oldu...

Süper Lig'de bu sezon toplamta 31 müsabakaya çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde ederek 61 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakiplerine toplamda 61 gol kaydeden Galatasaray, yediği 30 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
haftaya bay bay
bay geçmesinde ne yapsın, Hatay mutfağı güzeldir ama dikkat etmeli..

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