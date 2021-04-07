Galatasaray'ın maçı neden yok? BAY geçmek ne demek? Galatasaray'ın maçı ne zaman?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ligden düşme kaldırılmış, 3 takım 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmişti. Bu yıl ise 4 takım Süper Lig’e veda edecek. 21 takımla oynanan Süper Lig’de her hafta bir takım BAY geçiyor.

GALATASARAY’IN MAÇI NEDEN YOK?

Şampiyonluk yarışını devam ettiren Galatasaray'ın bu hafta maçı bulunmuyor. Süper Lig'de bu sene 21 takımın mücadele etmesinden dolayı her hafta bir takım, haftayı BAY yani karşılaşma oynamadan geçiriyor. 33. haftayı bay geçen takım da Galatasaray oldu…

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Süper Lig'de bu sezon 21 takım olmasından dolayı BAY geçmek ifadesi devamlı spor gündeminde yer alıyor. Tek rakamlı düzenlenen ligler ya da turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için BAY geçti deniyor. Bir futbol kupasında ya da liginde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi hâlinde takımlar maç için eşleşecek rakip bulurken bir takım rakipsiz kalıyor. Sırayla her hafta bir takım rakipsiz kalır. Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır.