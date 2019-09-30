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Galatasaray'ın rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 30.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen PSG, burada hem alandaki yolcular hem de havalimanı personelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden yoğun güvenlik önlemleri altında özel otobüsle ayrılan Fransız temsilcisi, konaklayacağı otele gitti.

Galatasaray ile PSG arasındaki karşılaşma yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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Galatasaray psg Şampiyonlar Ligi

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