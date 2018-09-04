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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri liglerinde zirvede uzaktalar

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri kendi liglerinde zirveden uzaklar. Portekiz Ligi’nde Porto 4., Rusya Ligi’nde Lokomotiv Moskova 8. ve Bundesliga’da da Schalke 04 ise 15. sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri liglerinde zirvede uzaktalar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında 18 Eylül’de Türk Telekom Stadyumu’nda L. Moskova ile karşı karşılaşacak. Aslan, Spor Toto Süper Lig’de milli takım arasına gidilirken, 4’te 3 yaptı ve 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Lokomotiv Moskova zirveden uzak

Aslan'ın gruptaki rakipleri ulusal liglerinde istenilen yerlerde bulunuyor. Rusya Ligi’nin 6. haftasında Lokomotiv Moskova, deplasmanda Krasnodar’a 2-1 mağlup oldu. Moskova ekibi ligde geride kalan 6 haftada da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

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Porto 4. sırada

Portekiz Premier Lig’in 4. haftasında Porto, sahasında Moreirense ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Porto, aldığı 9 puan ve averajla dördüncü sırada bulunuyor.

Schalke 04 ligde daha puanla tanışmadı

Cimbom'un gruptaki bir diğer rakibi Schalke 04 ise Bundesliga'da istediği sonuçları alamadı. Mavi-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Wolsfburg'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İkinci haftada da evinde Hertha Berlin ile mücadele eden Schalke, 2-0 yenildi. Milli araya girilirken henüz galibiyet ile tanışmayan Alman ekibi, 15. sırada bulunuyor.

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