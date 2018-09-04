Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri liglerinde zirvede uzaktalar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında 18 Eylül’de Türk Telekom Stadyumu’nda L. Moskova ile karşı karşılaşacak. Aslan, Spor Toto Süper Lig’de milli takım arasına gidilirken, 4’te 3 yaptı ve 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Lokomotiv Moskova zirveden uzak

Aslan'ın gruptaki rakipleri ulusal liglerinde istenilen yerlerde bulunuyor. Rusya Ligi’nin 6. haftasında Lokomotiv Moskova, deplasmanda Krasnodar’a 2-1 mağlup oldu. Moskova ekibi ligde geride kalan 6 haftada da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

Porto 4. sırada

Portekiz Premier Lig’in 4. haftasında Porto, sahasında Moreirense ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Porto, aldığı 9 puan ve averajla dördüncü sırada bulunuyor.

Schalke 04 ligde daha puanla tanışmadı

Cimbom'un gruptaki bir diğer rakibi Schalke 04 ise Bundesliga'da istediği sonuçları alamadı. Mavi-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Wolsfburg'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İkinci haftada da evinde Hertha Berlin ile mücadele eden Schalke, 2-0 yenildi. Milli araya girilirken henüz galibiyet ile tanışmayan Alman ekibi, 15. sırada bulunuyor.





