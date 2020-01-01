Galatasaray'ın Saracchi transferini Leipzig açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer listesinin ilk sırasında olan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi.
Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff, Kicker'e yaptığı açıklamada, "27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. Saracchi'yi Galatasaray, Cunha'yı da Brighton, Betis ve Sevilla'dan birine vermeyi planlıyoruz. Saracchi, 1-2 güne Galatasaray'a gidecek" dedi.
Bu arada ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon ise Saracchi'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini yazdı. Galatasaray'da Saracchi transferi sonrası Nagatomo ile yolların ayrılması bekleniyor.
Ara transferde bir bomba daha patladı
Trabzonspor'a sürpriz isim
Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı
Trabzonspor formasını giydi!
Galatasaray açıkladı: Tüm hacizler kaldırıldı
Eski futbolcu intihar etti
Beşiktaş'tan TFF'ye tepki
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
Dünya devleri 16'lık Türk'ü istiyor
F.Bahçe'den Vedat kararı
Zirvede Juve ve Inter var
Beşiktaş'ın genç yıldızına talip var
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
IFAB'tan flaş VAR açıklaması!
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
Fatih Tekke eski takımının başına geçti!
Merih Demiral'a sürpriz talip!
Okuyucu Yorumları 0 yorum