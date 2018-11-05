Galatasaray'ın Schalke 04 kafilesinde Eren Derdiyok ve Fernando yer almadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaşacak.
İskoç hakem William Collum'un yöneteceği maç TSİ 23.00'te başlayacak. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda sakatlığı süren Emre Akbaba'nın yanı sıra Eren Derdiyok ve Fernando da yer almadı.
Galatasaray’ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."
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