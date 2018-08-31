Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

Galatasaray Vagner Love transferinde Beşiktaş ile anlaşma sağlayamadı. Sarı-kırmızılılar Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladıktan sonra transfer dönemini kapatacak.
Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, talip oldukları Vagner Love transferinde mutlu sona ulaşamadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından santrfora mutlaka bir ya da iki takviye istediğini ifade etmişti.
Galatasaray transfer dönemini Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Badou Ndiaye, Henry Onyekuruü, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ı alarak kapatmış oldu.
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