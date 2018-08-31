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Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2018 21:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Vagner Love transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray, Beşiktaş'ın ekstra ücret talep etmesi nedeniyle Vagner Love transferinden vazgeçti.

Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

Galatasaray Vagner Love transferinde Beşiktaş ile anlaşma sağlayamadı. Sarı-kırmızılılar Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladıktan sonra transfer dönemini kapatacak.

Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, talip oldukları Vagner Love transferinde mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından santrfora mutlaka bir ya da iki takviye istediğini ifade etmişti.

Galatasaray transfer dönemini Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Badou Ndiaye, Henry Onyekuruü, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ı alarak kapatmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray vagner love Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adamsın vagner iyiki istemişsin yoksa bizim yönetim seni alacaktı
Çok şükür
paralar gidiyor uefa cezasi yolda
valla ortalık karışır şimdiden söyleyim
Belki farkinda degiller ama santrafor yok
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