Dursun Özbek oylamada Eşref Hamamcıoğlu'yu geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Dursun Özbek, Galatasaray'da ikinci kez başkanlık yapacak. Peki Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

25 Mart 1949 Şebinkarahisar doğumlu Dursun Özbek 73 yaşındadır. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Eğitimini Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliğinde alan Özbek, 1974'ten beri otomotiv sektöründe yer alıyor. Ayrıca 1988'den beri de turizm sektöründe faaliyet gösteriyor.

Hem yatırımcı hem işletmeci olan Özbek, Mesude Özbek ile evlidir. Gökhan Özbek ve Neslihan Özbek adında iki çocuğu bulunuyor.



