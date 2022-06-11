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Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek kaç yaşında ve nereli?

11.06.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu ile yarıştığı başkanlık seçimini kazanan isim oldu. Bununla birlikte Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in hayatı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek kaç yaşında ve nereli? Dursun Özbek Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliğini tamamladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek kaç yaşında ve nereli?

Dursun Özbek oylamada Eşref Hamamcıoğlu'yu geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Dursun Özbek, Galatasaray'da ikinci kez başkanlık yapacak. Peki Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

25 Mart 1949 Şebinkarahisar doğumlu Dursun Özbek 73 yaşındadır. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Eğitimini Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliğinde alan Özbek, 1974'ten beri otomotiv sektöründe yer alıyor. Ayrıca 1988'den beri de turizm sektöründe faaliyet gösteriyor.

Hem yatırımcı hem işletmeci olan Özbek, Mesude Özbek ile evlidir. Gökhan Özbek ve Neslihan Özbek adında iki çocuğu bulunuyor.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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