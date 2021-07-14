Galatasaray'ın yeni formaları tanıtıldı! (Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu formaları fiyatı)

Cimbom'un 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar taraftarların beğenisine sunuldu. Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise 999 TL olarak açıklandı.



