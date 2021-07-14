Galatasaray'ın yeni formaları tanıtıldı! (Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu formaları fiyatı)

Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu. Forma tanıtımının videosunda Fenerbahçe'ye gönderme de yapıldı. Videoda 2012 yılında Galatasaray'ın Fenerbahçe Stadı'nda şampiyonluk görüntülerine yer verildi ve "Kupa ile karanlığı aydınlatan biz" ifadeleri kullandı.
Cimbom'un 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar taraftarların beğenisine sunuldu. Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise 999 TL olarak açıklandı.
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