Galatasaray'ın yeni orta sahası Ismaila Coulibaly oluyor! Ismaila Coulibaly kimdir?

Yeni sezon öncesi Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu ile toplamda 6 takviye yapan Galatasaray’da uzun süredir en büyük hedef orta saha transferi.

Özellikle defansif yönü güçlü bir merkez oyuncusu arayan sarı-kırmızılılar bu hamle için çok itidalli hareket etti. Ekonomiyi ve geleceği ön planda tutan sarı-kırmızılılar scout ekibinin önerdiği ve teknik heyetin onay verdiği Ismaila Coulibaly’e forma giydirmeye çok yakın.

Norveç’in Sarpsborg takımında forma giyen 2000 doğumlu futbolcuyla her konuda anlaşan Cimbom, Kuzey temsilcisine de Maicon transferinden kalan 1.4 milyon Euro’luk harcama hakkı kadar ödeme planladı.

Hem geleceğe yatırım yapacak hem orta sahaki boşluğun bir kısmını dolduracak sarı-kırmızılılar hem de alış-satış dengesini bozmayacak. Hafta başı son görüşmeleri gerçekleştirecek sarı-kırmızılı yetkililer bu harekatı sonuçlandıracak.Galatasaray cephesi herhangi bir pürüz çıkmasını beklemiyor.

COULIBALY KİMDİR?

25 Aralık 2000 doğumlu İsmaila Coulibaly, Norveç’in Sarpsborg ekibinde forma giyiyor. 2019’da Mali’nin Duguwolofila ekinden transfer edilmiş.Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi var.1 metre 83 santimetre boyunda. Merkez orta sahanın haricinde ileri uçta da görev alabiliyor.2020’de 12 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik bir performans sergilemiş.Oyuncunun Transfermarkt değeri 100 bin euro olarak belirlenmiş.