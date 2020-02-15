Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer ilk golünü attı

Galatasaray'ın U19 Gelişim Ligi'nde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-3 mağlup ettiği maçta, sarı kırmızılıların yeni transferi Erkan Süer golle tanıştı.

Boluspor'dan transferi Erkan Süer'in de golle tanıştığı maçta galibiyeti getiren goller Atalay Yıldırım, Mustafa Fettahoğlu, Yunus Akgün'den geldi.

Erkan Süer bu sezon toplam 9 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 9 gol atma başarısı gösterdi.

Erkan Süer kimdir?

2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 9 maçta 9 gollük performans sergiledi.

