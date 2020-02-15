Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer ilk golünü attı

Galatasaray'ın U19 Gelişim Ligi'nde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-3 mağlup ettiği maçta, sarı kırmızılıların yeni transferi Erkan Süer golle tanıştı.
Boluspor'dan transferi Erkan Süer'in de golle tanıştığı maçta galibiyeti getiren goller Atalay Yıldırım, Mustafa Fettahoğlu, Yunus Akgün'den geldi.
Erkan Süer bu sezon toplam 9 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 9 gol atma başarısı gösterdi.
2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 9 maçta 9 gollük performans sergiledi.
Galatasaray'ın yeni transferi ilk golünü attı
Usain Bolt'un 9.58'lik rekorunu tarlada kırdı!
MHK eski başkanı vefat etti
Serhat Akın; yeşil sahalardan mutfağa
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler
Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL!
Fenerbahçe transferde bombası patlattı
Trabzonspor'da hedef liderlik
Borussia Dortmund sahasında kazandı
Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı
Ibrahimoviç gidecek mi kalacak mı?
Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'da
Arda Turan'dan transfer cevabı
Herkes bunu konuşuyor
Ronaldo, 90+1'de avantajı getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum