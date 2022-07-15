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Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira'dan iddialı açıklamalar!

15.07.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira'dan iddialı açıklamalar!
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni transfer Sergio Oliveira, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a geldiğim için memnunum. Herkese çok teşekkür ederim. beni çok sıcak karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. Bazı şeyleri önümüzdeki dönemde kutlayabiliriz. Ama tabii ki kendimizi zorlamalıyız." dedi.

"KENDİ KARARIM"

Galatasaray'ı seçmesindeki en önemli etkenin sorulması üzerine Oliveira, "Galatasaray'ı seçmem kendi kararırım bununla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Geçen sezon geçti, bitti. Önemli değil. Önemli olan bugün. Bireysel olarak da takım olarak da bugüne odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAYA GELDİM"

27 numaralı formayı giyeceğini belirten başarılı oyuncu, "8 numarada daha rahatım ama nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyeceğim. Çünkü benim numaram. Galatasaray'a Şampiyonluklar kazanmaya geldim." diyerek sözlerini noktaladı.

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galatasaray
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